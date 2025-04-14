Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Стартовая цена – 1,326 миллиарда рублей.
Городская администрация вновь объявила аукцион на аренду земельного участка площадью около 30 гектаров, расположенного между улицами 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги». Победившая компания сможет заключить договор комплексного развития данной территории сроком на десять лет.
Стоимость контракта начинается с суммы в 1,326 млрд рублей. Заявки от потенциальных участников принимаются до полудня 14 мая, итоги конкурса планируется объявить спустя пять дней – 19 мая. 
Ранее сообщалось, что прошлый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
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·Экономика/Бизнес

Стартовая цена – 1,326 миллиарда рублей.
Городская администрация вновь объявила аукцион на аренду земельного участка площадью около 30 гектаров, расположенного между улицами 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги». Победившая компания сможет заключить договор комплексного развития данной территории сроком на десять лет.
Стоимость контракта начинается с суммы в 1,326 млрд рублей. Заявки от потенциальных участников принимаются до полудня 14 мая, итоги конкурса планируется объявить спустя пять дней – 19 мая. 
Ранее сообщалось, что прошлый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
1226