Омск-Информ
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·Происшествия

Горожане опасаются за безопасность подростков.
Жители микрорайона на улице Волгоградской в Омске выразили обеспокоенность из-за ситуации с долгостроем. Подростки взяли за привычку устраивать опасные игры внутри и снаружи «заброшки». По словам очевидцев, школьники отрывают доски, бегают по полуразрушенным лестницам и даже поднимаются на крышу, создавая реальную угрозу своей жизни и здоровью.
– Ломают все, носятся по этажам и забираются на крышу, – сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Местные жители отмечают, что строение давно пустует и никак не охраняется. Они опасаются возможных трагедий и призывают власти срочно принять меры по ограничению доступа подростков внутрь опасного объекта.
·Происшествия

Горожане опасаются за безопасность подростков.
Жители микрорайона на улице Волгоградской в Омске выразили обеспокоенность из-за ситуации с долгостроем. Подростки взяли за привычку устраивать опасные игры внутри и снаружи «заброшки». По словам очевидцев, школьники отрывают доски, бегают по полуразрушенным лестницам и даже поднимаются на крышу, создавая реальную угрозу своей жизни и здоровью.
– Ломают все, носятся по этажам и забираются на крышу, – сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Местные жители отмечают, что строение давно пустует и никак не охраняется. Они опасаются возможных трагедий и призывают власти срочно принять меры по ограничению доступа подростков внутрь опасного объекта.