Омск-Информ
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·Общество

Сооружение заработает в конце апреля, если позволит погода.
В Омске собираются запускать сухой фонтан в сквере имени А. Т. Алтунина на набережной Оми на пересечении Комсомольского и Юбилейного мостов. Сооружение готовят к работе после зимы. 
– Сейчас специалисты снимают профнастил, которым фонтан был закрыт на зиму, тщательно подметают и очищают его поверхность. Все элементы конструкции проверяются и подготавливаются к запуску. Уже совсем скоро сухой фонтан снова порадует детей и взрослых!  – уточнили в мэрии Омска. 
Ожидается, что запуск сухого фонтана состоится в конце апреля, однако точные сроки будут зависеть от весенней погоды. 
Ранее сообщалось, что в Омске в этом сезоне заработает 15 фонтанов.
·Общество

Сооружение заработает в конце апреля, если позволит погода.
В Омске собираются запускать сухой фонтан в сквере имени А. Т. Алтунина на набережной Оми на пересечении Комсомольского и Юбилейного мостов. Сооружение готовят к работе после зимы. 
– Сейчас специалисты снимают профнастил, которым фонтан был закрыт на зиму, тщательно подметают и очищают его поверхность. Все элементы конструкции проверяются и подготавливаются к запуску. Уже совсем скоро сухой фонтан снова порадует детей и взрослых!  – уточнили в мэрии Омска. 
Ожидается, что запуск сухого фонтана состоится в конце апреля, однако точные сроки будут зависеть от весенней погоды. 
Ранее сообщалось, что в Омске в этом сезоне заработает 15 фонтанов.