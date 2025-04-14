Омск-Информ
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·Происшествия

Состояние пострадавшего неизвестно.
Сегодня, 14 апреля, возле гимназии № 159 произошел вопиющий случай подростковой агрессии. По сведениям очевидцев, группа учеников жестоко избила мальчика, нанося удары по голове, груди и лицу, а также сбивая его с ног.  Утверждается, что в акте публичного унижения участвовала и девочка. Видео с камеры наблюдения появилось в телеграм-канале «Омск Live».
По словам очевидцев, подростки остановились только после предупреждения о вызове полиции. Пострадавший мальчик ушел, держась за грудную клетку и плача.
– Всех надо привлечь к ответственности. Родителей заставить штраф выплатить, – комментирует местный житель.
Из-за чего произошла драка и другие подробности инцицента не раскрываюся.
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·Происшествия

Состояние пострадавшего неизвестно.
Сегодня, 14 апреля, возле гимназии № 159 произошел вопиющий случай подростковой агрессии. По сведениям очевидцев, группа учеников жестоко избила мальчика, нанося удары по голове, груди и лицу, а также сбивая его с ног.  Утверждается, что в акте публичного унижения участвовала и девочка. Видео с камеры наблюдения появилось в телеграм-канале «Омск Live».
По словам очевидцев, подростки остановились только после предупреждения о вызове полиции. Пострадавший мальчик ушел, держась за грудную клетку и плача.
– Всех надо привлечь к ответственности. Родителей заставить штраф выплатить, – комментирует местный житель.
Из-за чего произошла драка и другие подробности инцицента не раскрываюся.
1576