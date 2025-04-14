Омск-Информ
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·Общество

Через суд его вернули в собственность государства.
Прокуратура нашла нарушения закона в Дружинском сельском поселении Омского района. Как сообщает ведомство, четверо местных жителей с 2012 года владели участками земли, в составе которых находилось 2000 кв. м береговой полосы Иртыша.
По закону береговая линия рек предназначается для общего пользования. Сотрудники природоохранной прокуратуры обратились в суд и добились передачи береговой линии в собственность Российской Федерации. Экс-владельцев земли обязали исключить сведения о береговой линии из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
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·Общество

Через суд его вернули в собственность государства.
Прокуратура нашла нарушения закона в Дружинском сельском поселении Омского района. Как сообщает ведомство, четверо местных жителей с 2012 года владели участками земли, в составе которых находилось 2000 кв. м береговой полосы Иртыша.
По закону береговая линия рек предназначается для общего пользования. Сотрудники природоохранной прокуратуры обратились в суд и добились передачи береговой линии в собственность Российской Федерации. Экс-владельцев земли обязали исключить сведения о береговой линии из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
3183