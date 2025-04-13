Омск-Информ
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·Спорт

Бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин выступит перед игрой 15 апреля.

Сегодня, 13 апреля, в 20:00 состоится вторая игра ¼ финала Кубка Гагарина. «Авангард» из Омска встретится с ярославским «Локомотивом» на ледовой арене «железнодорожников».

15 и 17 апреля запланированы домашние игры «ястребов». Перед первой игрой на льду «G-Drive Арены» выступит мастер спорта России, бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин.

– Не пропустите это зрелище, лучше занять свои места за 15 минут до начала игры, – сообщили в клубе.

Время начала матча 15 апреля в 19:30. Вторая домашняя игра состоится 17 апреля.

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·Спорт

Бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин выступит перед игрой 15 апреля.

Сегодня, 13 апреля, в 20:00 состоится вторая игра ¼ финала Кубка Гагарина. «Авангард» из Омска встретится с ярославским «Локомотивом» на ледовой арене «железнодорожников».

15 и 17 апреля запланированы домашние игры «ястребов». Перед первой игрой на льду «G-Drive Арены» выступит мастер спорта России, бронзовый призер финала Кубка России по фигурному катанию Матвей Ветлугин.

– Не пропустите это зрелище, лучше занять свои места за 15 минут до начала игры, – сообщили в клубе.

Время начала матча 15 апреля в 19:30. Вторая домашняя игра состоится 17 апреля.

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