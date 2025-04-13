Омская епархия опубликовала расписание архиерейских богослужений на Страстной и Светлой седмицах.

Сегодня, 13 апреля, православные омичи отмечают Вербное воскресенье – это один из самых важных церковных праздников. Он проходит за неделю до Пасхи. И сегодня стало известно, когда и во сколько будут проходить пасхальные богослужения и Крестный ход в Омске, а также где будет проводить богослужения митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Отметим, что все дни Страстной седмицы называют Великими.

В Великий понедельник, 14 апреля, владыка в 9:00 отслужит Литургию Преждеосвященных Даров в Воскресенском Военном соборе, в 17:00 – Утреню Великого вторника в Успенском соборе.

В Великий вторник, 15 апреля, в Успенском соборе Дионисий отслужит Утреню Великой среды.

В Великую среду, 16 апреля, Литургия Преждеосвященных Даров прозвучит в 9:00, а в 17:00 – Утреня Великого четверга прозвучит в Свято-Успенском соборе.

В Великий четверг, 17 апреля, состоится Вечерня с Литургией святителя Василия Великого. Чин умовения ног в Христорождественском соборе.

В Великую пятницу, 18 апреля, все богослужения пройдут в Успенском кафедральном соборе. В 8:00 – Царские часы, в 14:00 – вынос Плащаницы, в 17:00 – Утреня Великой субботы.

В Великую субботу, 19 апреля, в 9:00 литургия святителя Василия Великого и освящение пасхальных снедей состоятся в Успенском соборе.

19–20 апреля. Пасхальная ночь. В 23:00 – Пасхальная Полунощница, в 00:00 – Крестный ход, Пасхальная Утреня и Божественная Литургия в Успенском соборе.