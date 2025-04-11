Омск-Информ
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
В среду, 9 апреля, в омской исправительной колонии № 7 скончался 28-летний мужчина. Как сообщает «СуперОмск», это был начальник караула.
По данным «Города55», смерть не носит криминальный характер. Однако следственный комитет проводит проверку.
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·Происшествия

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.
В среду, 9 апреля, в омской исправительной колонии № 7 скончался 28-летний мужчина. Как сообщает «СуперОмск», это был начальник караула.
По данным «Города55», смерть не носит криминальный характер. Однако следственный комитет проводит проверку.
4533