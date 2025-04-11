Россельхознадзор выявил 15 сортов томатов и огурцов, отсутствующих в Государственном реестре.

С 9 января по 31 марта 2025 года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области провели 514 мероприятий в сфере семеноводства, включая 20 контрольных и 494 профилактических мероприятия. В ходе проверок контролировалось качество семян и соблюдение законодательства в области семеноводства сельскохозяйственными предприятиями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В рамках контрольных мероприятий было проверено 1175 партий пакетированных семян сельскохозяйственных культур общим количеством 15,85 тыс. штук. Выявлено 178 партий семян, не внесенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

25 марта 2025 года в ходе обследования розничных магазинов специалист Россельхознадзора обнаружил 15 сортов пакетированных семян, отсутствующих в Государственном реестре. Среди них оказались семена томатов сортов «Черри шоколадный», «Свит черри», «Ультраскороспелый», «Трюфель желтый», «Китайский розовый», «Лось», «Мамонтенок», а также семена огурцов сортов «Июньский скороспел», «Маньчжурский император», «Кредо», «Зенит», «Коперник», «Тимур» и «Гера».

Специалистами выдано выдано 19 предостережений о недопустимости нарушений в области семеноводства с рекомендациями снять с продажи непроверенные семена. Использование таких семян может привести к снижению урожайности, засорению полей и ухудшению качества продукции.