Омичам рассказали, где не стоит покупать семена для дачи

От правильного выбора семян напрямую зависит будущий урожай.

Freepik.com

В преддверии старта дачного сезона кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ОмГАУ имени П. А. Столыпина Анна Клинг рассказала, как правильно выбрать семена и сеянцы, а также где выгоднее и дешевле их покупать.

Первый шаг, по словам эксперта, – выбрать сорт. Тут все зависит от вкусов и целей, что хотелось бы увидеть на своем столе. Например, огурцы или томаты нужны для салатов или заготовок?

– Если мы будем говорить про овощные культуры, допустим, только по нашему региону, по томатам около трех тысяч сортов гибридов районировано, – сказала Анна Клинг на пресс-конференции в Доме журналистов. – Кто-то хочет более мелкие томаты, более сладкие, крупные, черные, зеленые томаты и так далее. Кому-то нравится высокий, низкий и так далее.

Доцент рассказала про те сорта помидоров, что предпочитает сама: «Фламенко пурпурный», «Большая мамочка», «Бычье сердце», «Вельможа». Среди томатов выделяются сорта с удивительными названиями. Один из таких – «Ручей фиолетовой собаки».

Второй момент при выборе семян – где их покупать. Анна Клинг советует не брать семена на рыночных развалах или у уличных продавцов-коробейников, а также предостерегает от покупок в супермаркетах. Сейчас практически во всех сетевых магазинах есть стойки с семенами.

– Я работала в Россельхознадзоре, скажу, что такие семена не соответствовали требованиям. Я рекомендую специализированные магазины, которые давно на рынке. Они за свою репутацию отвечают, если что-то случится, то будет кому предъявить претензии, они никуда не денутся, а продавцов с улицы найти потом будет трудно. Если покупаете онлайн, советую обязательно читать отзывы. Выбирайте семена проверенных фирм, и еще – не ждите хорошего урожая от дешевых семян, – отметила Клинг.

Кандидат сельскохозяйственных наук также не советует омичам покупать дешевые фитолампы на маркетплейсах – они годятся лишь для подсветки. Общеизвестно, что растениям для роста и развития необходим солнечный свет, состоящий из волн разной длины и цвета. Важно выбрать лампу с рекомендованным для растений спектром. Он должен быть максимально приближенным к солнечному свету.