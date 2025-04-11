Два выхода подземки открыли для общего пользования.

У кинотеатра «Маяковский» постепенно преображается подземный переход. На сегодняшний день полностью отремонтированы два его выхода, один из них ведет к Соборной площади, второй – к зданию Законодательного собрания Омской области.

Сотрудниками подрядной организации была заменена облицовочная плитка, установлены новые перила и пандусы, ступени накрыли противоскользящим покрытием. Осталось доделать еще два выхода: выход на улицу Красный Путь планируют закончить к 30 июня, выход к кинотеатру – 30 июля.

С компанией «Империя», которая изначально выиграла аукционы по ремонту подземки, договор был расторгнут из-за срыва сроков. Сейчас работами занимается ИП Веккер.