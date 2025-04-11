Жильцов восьми квартир переселят, а здание будет передано муниципалитету.

В Омске готовятся снести деревянный двухэтажный дом № 73 на улице Долгирева. Мэр Сергей Шелест подписал постановление 291-п, по которому жилые помещения в доме и земля под ним будут переданы городу. Сначала нужно оформить новый участок земли, выделив его из имеющегося, и зарегистрировать на кадастровой карте.

В постановлении мэрии указано, что в доме № 73 на улице Долгирева заселены восемь квартир, начиная с девятой и заканчивая шестнадцатой. Департамент жилищной политики получил задание провести необходимые юридические процедуры для изъятия этих жилых помещений у собственников.

Дом, возведенный в 1955 году, между частным сектором и несколькими корпусами ОмГТУ, был признан аварийным. Его состояние вызывало беспокойство у местных жителей, которые неоднократно жаловались на проблемы с домом в социальных сетях.