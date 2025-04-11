Четверть финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартует 11 апреля.
Накануне 1/4 финала Кубка Гагарина различные издания публикуют прогнозы на матчи всех пар-участников плей-офф КХЛ. Очередная подборка – в «Известиях».
Самое горячее противостояние ожидают в паре «Динамо» – «Ак Барс», явного фаворита в паре «Салават Юлаев» – «Спартак» нет, игры «Трактор» – «Динамо» Минск кажутся вообще невероятными.
Что касается пары «Локомотив» – «Авангард», то омичи, как видится экспертам, доставят немало хлопот ярославцам.
– Омичи уже отправили в отпуск действующего обладателя Кубка Гагарина – «Металлург», а теперь готовы проделать это с прошлогодним финалистом, – написали в «Известиях».
Болельщиков ожидает противостояние двух максимально организованных команд, жаль, что Ги Буше взялся за «Авангард» только в декабре.
– По мастерству атаки у омичей есть преимущество (особенно если Владимир Ткачев продолжит решать, как в овертаймах с «Металлургом»), но ярославцы должны взять свое за счет отлаженной системы и баланса между линиями, – считают эксперты.
К тому же в штабе «Локомотива» работает Антон Курьянов. Так что серию прогнозируют затяжную, фаворитом видят железнодорожников.