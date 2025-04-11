Праздничная подсветка зажжется по случаю Дня космонавтики.

В честь Дня космонавтики архитектурно-художественная подсветка телебашни в Омске будет посвящена покорению космических пространств.

В филиале РТРС «Омский ОРТПЦ» рассказали, что омичи увидят красочные визуальные эффекты, включающие изображение старта ракеты на фоне мерцающего звездного неба, сцены с земным шаром, планетами и спутниками. На медиафасаде будет размещена надпись «12 апреля – День космонавтики».

Продлится это два дня – 11 и 12 апреля. В пятницу подсветка будет работать в вечернее время с 21:00 до полуночи, в субботу с 21:00 до 01:00.

Кроме омской телебашни к акции присоединится Останкинская телебашня, а также телебашни и мачты из множества городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и др.