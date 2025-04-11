Спрос на клининговые услуги весной в Омске вырос вполовину.

Спрос на генеральную уборку в целом по России вырос, в некоторых регионах с огромным показателем. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

Больше всего запросов на клининговые услуги стало у города Саратова, где на 142 % вырос спрос на профессиональных уборщиков. Отмечены высокие показатели в Северной столице, в Санкт-Петербурге рост на 61 %, Барнауле – на 58 %, Омске – на 54 % и Мурманске – на 53 %.

Как отмечают на сервисе, спрос вырос в секторе индивидуального заказа, а также в бизнес-секторе, в коммерческих структурах предпочитают для уборки офисов и торговых помещений нанимать клининговые компании. На фоне этого средние зарплатные предложения также показали положительную динамику. Выросли зарплаты у горничных (на 19 %) и домработниц (на 18 %), у мастера по химчистке (на 34 %).