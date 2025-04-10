Силовики проводят проверку.

Омские следователи проводят проверку по факту причинения телесных повреждений 9-летнему школьнику. Сообщение о том, что мальчик попал в больницу с ушибами мягких тканей головы, ссадинами на лице и теле поступило 26 марта.

В настоящее время в следственном управлении проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его 12-летний знакомый. Конфликт между школьниками возник из-за их общей знакомой.

Кроме этого установлено, что никто из школьников, а также их родителей на профилактическом учете не состоял.

В настоящее время получена медицинская документация пострадавшего школьника, назначена судебно-медицинская экспертиза.