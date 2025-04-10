Нынешняя глава ведомства обсудила со своим бывшим руководителем новые форматы адаптации взрослых людей с различными ментальными расстройствами и психическими заболеваниями к полноценной жизни в обществе. Андрей Бесштанько возглавляет такой Социальный дом.

Действующий министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская встретилась с экс-министром этого же министерства Андреем Бесштанько. Сейчас он возглавляет Социальный дом «Обручевский» в Москве – учреждение стационарного типа для взрослых людей с ментальными расстройствами и психическими заболеваниями.

Ирина Варнавская и Андрей Бесштанько обсудили новые форматы оказания социальной помощи и ухода. В «Обручевском» функционирует большой физкультурно-оздоровительный комплекс, который привлекателен для инвалидов молодого возраста. Действует программа «Социальная реабилитация через спорт». К тому же здесь они проходят подготовку к самостоятельному проживанию, им помогают поступить в учебные заведения, найти работу, обзавестись друзьями и семьями.

Напомним, что Андрей Бесштанько с 2006 по 2010 год был министром труда и социального развития Омской области, с 2010 по 2012-й – первым заместителем председателя правительства Омской области. В те годы возглавлял регион Леонид Полежаев. Ирина Варнавская в то время работала в минтруде и возглавляла департамент труда.