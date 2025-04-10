Здание учебного заведения 1970 года постройки капитально отремонтируют.

Сегодня, 10 апреля, Виталий Хоценко рассказал, что в Чекрушанской школе Тарского района Омской области начался капитальный ремонт. Глава региона поручил главе муниципального района следить за работами на объекте и поставил задачу взять на особый контроль качество выполнения ремонта и сроки.

– Чекрушанская школа Тарского района в 2025 году стала участником большой программы капитальных ремонтов в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, – отметил губернатор.

На капремонт учреждения Министерство просвещения России выделило 58 млн рублей, еще на 10 млн рублей закупят в школу современного школьного оборудования и мебель.

Объект взяло на себя ООО «ОмСибСтрой», подрядчик сообщил, что на сегодняшний день 15 человек уже приступили к ремонтным работам. Сейчас они выполняют усиление оконных перемычек, делают стяжку полов, утепляют фасад, штукатурят стены и ведут электромонтажные работы.

В 2025–2027 годах в регионе отремонтируют 68 общеобразовательных учреждений. По словам Виталия Хоценко, произойдет это благодаря поддержке Правительства России.

По показателям среди субъектов РФ Омская область по количеству школ и детских садов, которые попали в программу капремонта, вошла в десятку регионов, в тройку лидеров – по количеству зданий колледжей и их общежитий, которые отремонтируют.