Строительство медучреждения стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и в настоящее время находится в стадии завершения.

В омском микрорайоне Восточном (Октябрьский административный округ) завершается строительство новой поликлиники. Медицинское учреждение будет способно принять 310 человек в смену, из которых 250 взрослых и 60 детей. Помимо строительства непосредственно самого 4-этажного здания поликлиники, в проекте предусматривается и благоустройство территории. Поликлиника строится по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ход строительства находится на контроле у губернатора Виталия Хоценко.

– На завершающей стадии находится строительство поликлиники в микрорайоне Восточном в Омске. Медицинское учреждение строим благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Поликлинику очень ждут жители, – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Медики, которые будут работать в новой поликлинике, уже посещали свои будущие кабинеты, знакомились с условиями, в которых будут работать. Подрядчик строительства поликлиники в поселке Восточном не только возводит объект, но и осуществляет монтаж оборудования.