Омск-Информ
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·Авто

На состояние конструкций обратила внимание прокуратура.

Омская транспортная прокуратура провела проверку состояния путепроводов в Кировском округе и выявила серьезные проблемы на двух участках, расположенных вблизи станций Входная и Карбышево-1.

Проверка показала, что мосты находятся в аварийном состоянии: повреждены пролеты, нарушена гидроизоляция, деформированы швы, а опоры имеют множественные дефекты. Все это представляет реальную опасность как для автомобильного транспорта, так и для железнодорожных сообщений.

Прокуратура направила требование в КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» региона с просьбой немедленно исправить ситуацию и привести мосты в надлежащее состояние. Однако до сих пор существенных мер предпринято не было.

Теперь дело передано в суд. Прокурор настаивает на немедленном ремонте и восстановлении безопасности на этих объектах. Кроме того, одно должностное лицо уже привлечено к административной ответственности за несоблюдение технических норм.  

Ранее мы сообщали, что движение по этим путепроводам запрещено для фур, масса которых превышает 3,5 тонны. 

·Авто

На состояние конструкций обратила внимание прокуратура.

Омская транспортная прокуратура провела проверку состояния путепроводов в Кировском округе и выявила серьезные проблемы на двух участках, расположенных вблизи станций Входная и Карбышево-1.

Проверка показала, что мосты находятся в аварийном состоянии: повреждены пролеты, нарушена гидроизоляция, деформированы швы, а опоры имеют множественные дефекты. Все это представляет реальную опасность как для автомобильного транспорта, так и для железнодорожных сообщений.

Прокуратура направила требование в КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» региона с просьбой немедленно исправить ситуацию и привести мосты в надлежащее состояние. Однако до сих пор существенных мер предпринято не было.

Теперь дело передано в суд. Прокурор настаивает на немедленном ремонте и восстановлении безопасности на этих объектах. Кроме того, одно должностное лицо уже привлечено к административной ответственности за несоблюдение технических норм.  

Ранее мы сообщали, что движение по этим путепроводам запрещено для фур, масса которых превышает 3,5 тонны. 