На состояние конструкций обратила внимание прокуратура.

Омская транспортная прокуратура провела проверку состояния путепроводов в Кировском округе и выявила серьезные проблемы на двух участках, расположенных вблизи станций Входная и Карбышево-1.

Проверка показала, что мосты находятся в аварийном состоянии: повреждены пролеты, нарушена гидроизоляция, деформированы швы, а опоры имеют множественные дефекты. Все это представляет реальную опасность как для автомобильного транспорта, так и для железнодорожных сообщений.

Прокуратура направила требование в КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» региона с просьбой немедленно исправить ситуацию и привести мосты в надлежащее состояние. Однако до сих пор существенных мер предпринято не было.

Теперь дело передано в суд. Прокурор настаивает на немедленном ремонте и восстановлении безопасности на этих объектах. Кроме того, одно должностное лицо уже привлечено к административной ответственности за несоблюдение технических норм.

Ранее мы сообщали, что движение по этим путепроводам запрещено для фур, масса которых превышает 3,5 тонны.