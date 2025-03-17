Омск-Информ
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Въезд на развязку у станции Входная ограничили для грузовиков массой свыше 3,5 тонны.

Транспортную развязку у станции Входная на окраине Ленинского округа Омска на целый год закрывают для движения грузовиков массой более 3,5 тонны. Ограничения начали действовать с понедельника, 17 марта.

Как пояснили в региональном Минтрансе, решение было принято из-за выявленных дефектов на различных участках путепровода. Водителям большегрузов предложили два варианта объезда:

  1. Улицы Кондратюка — Волгоградская — 2-я Солнечная — 1Р402 — Окружная дорога.
  2. Улицы 22-го Декабря — Торговая — Южная — Мельничная с выходом на федеральную трассу Р-254 «Иртыш».
·Авто

Въезд на развязку у станции Входная ограничили для грузовиков массой свыше 3,5 тонны.

Транспортную развязку у станции Входная на окраине Ленинского округа Омска на целый год закрывают для движения грузовиков массой более 3,5 тонны. Ограничения начали действовать с понедельника, 17 марта.

Как пояснили в региональном Минтрансе, решение было принято из-за выявленных дефектов на различных участках путепровода. Водителям большегрузов предложили два варианта объезда:

  1. Улицы Кондратюка — Волгоградская — 2-я Солнечная — 1Р402 — Окружная дорога.
  2. Улицы 22-го Декабря — Торговая — Южная — Мельничная с выходом на федеральную трассу Р-254 «Иртыш».