Омск-Информ
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·Общество

Мужчина вез ее без документов.
Сотрудники Россельхознадзора не пустили на территорию Омской области 30 килограммов картофеля. Как сообщили в ведомстве, 8 апреля один из жителей пытался провезти его через ФКП «Русско-Полянский».
– Партия продукции с высоким фитосанитарным риском ввозилась без сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза, маркировочные ярлыки отсутствовали, – сообщили в ведомстве.
Картофель уничтожили.
Всего с начала года из Омской области в Казахстан вернули 50 тонн подкарантинной продукции.
·Общество

Мужчина вез ее без документов.
Сотрудники Россельхознадзора не пустили на территорию Омской области 30 килограммов картофеля. Как сообщили в ведомстве, 8 апреля один из жителей пытался провезти его через ФКП «Русско-Полянский».
– Партия продукции с высоким фитосанитарным риском ввозилась без сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза, маркировочные ярлыки отсутствовали, – сообщили в ведомстве.
Картофель уничтожили.
Всего с начала года из Омской области в Казахстан вернули 50 тонн подкарантинной продукции.