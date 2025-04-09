Двигатель транспорта оказался настолько мощным, что на управление им нужны права.

Сотрудники ДПС остановили на улице Волгоградской в Омске 50-летнего мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Мощность транспортного средства оказалась выше 0,25 кВт, однако водительских прав у омича не оказалось.

– Если мощность электродвигателя более 0,25 и менее 4 кВт, то для езды на нем требуются водительские права категории «М», – пояснили в полиции.

Мужчина сказал инспекторам, что не знал о необходимости получения водительского удостоверения. В итоге у него забрали электровелосипед и поместили его на специализированную стоянку. Водителя также привлекли к ответственности за вождение без прав и отсутствие шлема.