Омск-Информ
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·Общество

Его не допустили к продаже.
За три месяца этого года сотрудники омского Россельхознадзора проверили на безопасность и качество 454,6 тыс. тонн зерна. Они выявили 28 нарушений. Недействительными признали 47 деклараций на партии зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом 222 тыс. тонн.
– В рамках постоянного контроля установлено соответствие партии арахиса весом 59 тонн, ввезенной из Китайской Народной Республики, требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», – уточнили в ведомстве.
Предпринимателям объявили 44 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
·Общество

Его не допустили к продаже.
За три месяца этого года сотрудники омского Россельхознадзора проверили на безопасность и качество 454,6 тыс. тонн зерна. Они выявили 28 нарушений. Недействительными признали 47 деклараций на партии зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом 222 тыс. тонн.
– В рамках постоянного контроля установлено соответствие партии арахиса весом 59 тонн, ввезенной из Китайской Народной Республики, требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», – уточнили в ведомстве.
Предпринимателям объявили 44 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.