Омск-Информ
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·Общество

Изначальная цена контракта была снижена в два раза. 

Управление делами администрации Омска заключило контракт на праздничное оформление городских улиц ко Дню Победы. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Константин Кучеренко, который взялся выполнить праздничный заказ мэрии за 7,76 млн рублей, что почти в два раза меньше изначальной цены контракта.

Перечень работ, указанных в контракте, включает в себя: изготовление баннерных панно, флагов, флагштоков и стел с символикой праздника и их монтаж в предусмотренных техническим заданием локациях до 25 апреля. Демонтировать конструкции подрядчик должен будет до 23 мая.

Ранее сообщалось, что 9 Мая для омичей приготовят 1,5 тонны каши

·Общество

Изначальная цена контракта была снижена в два раза. 

Управление делами администрации Омска заключило контракт на праздничное оформление городских улиц ко Дню Победы. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Константин Кучеренко, который взялся выполнить праздничный заказ мэрии за 7,76 млн рублей, что почти в два раза меньше изначальной цены контракта.

Перечень работ, указанных в контракте, включает в себя: изготовление баннерных панно, флагов, флагштоков и стел с символикой праздника и их монтаж в предусмотренных техническим заданием локациях до 25 апреля. Демонтировать конструкции подрядчик должен будет до 23 мая.

Ранее сообщалось, что 9 Мая для омичей приготовят 1,5 тонны каши