Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мэр города рассказал подробности подготовки ко Дню Победы.

В День Победы для омичей, которые придут на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, будут приготовлены 1,5 тонны солдатской каши. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, гостям будут предложены три вида каши.

– На полевой кухне опытные военные повара приготовят 1,5 тонны солдатской каши. Каша будет представлена трех видов, наиболее распространенных в армии еще со времен наших дедов и прадедов: гречневая, перловая и пшенная. Договорились, что при приготовлении будет соблюдаться классическая армейская рецептура с добавлением тушенки, лука и моркови, – сообщил мэр.

Кроме того, каждому гостю дополнительно предложат хлеб и сладкий чай, чтобы создать полную картину армейского обеда.

·Общество

Мэр города рассказал подробности подготовки ко Дню Победы.

В День Победы для омичей, которые придут на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, будут приготовлены 1,5 тонны солдатской каши. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, гостям будут предложены три вида каши.

– На полевой кухне опытные военные повара приготовят 1,5 тонны солдатской каши. Каша будет представлена трех видов, наиболее распространенных в армии еще со времен наших дедов и прадедов: гречневая, перловая и пшенная. Договорились, что при приготовлении будет соблюдаться классическая армейская рецептура с добавлением тушенки, лука и моркови, – сообщил мэр.

Кроме того, каждому гостю дополнительно предложат хлеб и сладкий чай, чтобы создать полную картину армейского обеда.