Омск-Информ
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·Общество

Чаще всего жители региона заражаются вирусом гриппа В.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области. На минувшей неделе, с 31 марта по 6 апреля, этот показатель опустился на 15,5 %.
В пейзаже циркулирующих вирусов 73,8 % составили вирусы гриппа В. Еще 4,3 % приходится на вирусы гриппа А.
Доля респираторных вирусов негриппозной этиологии составила 21,6 %:
  • 13 % - респираторно-синцитиальные вирусы,
  • 4,3 % - риновирусы,
  • 4,3 % - сезонные коронавирусы.
Отметим, что показатель заболеваемости снижается уже две недели подряд. До этого две недели он был выше эпидемического порога.
·Общество

Чаще всего жители региона заражаются вирусом гриппа В.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области. На минувшей неделе, с 31 марта по 6 апреля, этот показатель опустился на 15,5 %.
В пейзаже циркулирующих вирусов 73,8 % составили вирусы гриппа В. Еще 4,3 % приходится на вирусы гриппа А.
Доля респираторных вирусов негриппозной этиологии составила 21,6 %:
  • 13 % - респираторно-синцитиальные вирусы,
  • 4,3 % - риновирусы,
  • 4,3 % - сезонные коронавирусы.
Отметим, что показатель заболеваемости снижается уже две недели подряд. До этого две недели он был выше эпидемического порога.