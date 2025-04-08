Чаще всего жители региона заражаются вирусом гриппа В.

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области. На минувшей неделе, с 31 марта по 6 апреля, этот показатель опустился на 15,5 %.

В пейзаже циркулирующих вирусов 73,8 % составили вирусы гриппа В. Еще 4,3 % приходится на вирусы гриппа А.

Доля респираторных вирусов негриппозной этиологии составила 21,6 %:

13 % - респираторно-синцитиальные вирусы,

4,3 % - риновирусы,

4,3 % - сезонные коронавирусы.

Отметим, что показатель заболеваемости снижается уже две недели подряд. До этого две недели он был выше эпидемического порога.