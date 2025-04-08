Финал состоится через две недели.

23 апреля в Омске пройдет финал фестиваля красоты и талантов студенческих отрядов «Омская молодость». В финал вышли 12 студентов из разных образовательных организаций. Всего в конкурсе приняли участие более 50 студентов.

- В этом году Омск стал Молодежной столицей России-2025, - сказала комиссар Омского регионального отделения РСО Юлия Булышева. - Мы стараемся через все темы раскрыть то, что именно в родном регионе можно получить свою лучшую молодость. Мы стараемся рассказывать про омские бренды, про то, что можно делать в нашем родном регионе. Финал фестиваля красоты и талантов ждут действительно все бойцы студенческих отрядов, потому что финалисты готовятся к этому дню. Организаторы готовятся к этому дню на протяжении двух с половиной месяцев. И мы надеемся на то, что это будет действительно зрелищное, красивое мероприятие, которое покажет и красоту и талант бойцов студенческих отрядов Омской области.

Фестиваль красоты и талантов является традиционным мероприятием омских студотрядов. Ежегодно в апреле студенты проходят конкурсные испытания. В их числе: интеллектуальный конкурс, медиа, спортивные и творческие соревнования, а также мастер-классы и тренинги по совершенствованию своих навыков.

Финальный этап пройдет в формате концертно-конкурсной программы. Она включает в себя общий номер, тематическое дефиле и творческие индивидуальные номера. Зрителями станут более 500 человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-0-117.