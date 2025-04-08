Чинить провалившийся асфальт городские власти не собираются.

Вчера, 7 апреля, омичи в соцсетях сообщили о появлении огромной ямы на набережной имени Академика Каримова у Юбилейного моста. В прошлом году неподалеку от этого места тоже был провал, который впоследствии засыпали и заасфальтировали.

Новую яму оградили металическим заборчиком, однако в мэрии на возмущения омичей ответили, что закапывать провал они не собираются. Этим должны заниматься федеральные власти, так как набережная находится в их собственности.

– Данная территория не принадлежит муниципалитету, земельный участок находится в федеральной собственности, – говорится в ответе администрации.

Омичи негодуют и ждут действий со стороны властей: провал представляет угрозу для гуляющих по набережной.