Омск-Информ
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·Происшествия

От обиды женщина взяла в руку нож и ударила им в спину гражданского супруга.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах семейной ссоры в Тарском районе, которая закончилась поножовщиной. К конфликту привело отсутствие у гражданских супругов денег на продолжение застолья с алкоголем. Выпив все спиртное и не имея возможности купить еще, 62-летний мужчина стал бить сожительницу.
– В ходе семейного скандала мужчина несколько раз ударил женщину, в ответ она взяла со стола нож и нанесла ему удар в спину, – сообщили в полиции. 
Гражданская жена вызвала пострадавшему скорую помощь. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред, но сельчанин остался жив.
·Происшествия

От обиды женщина взяла в руку нож и ударила им в спину гражданского супруга.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах семейной ссоры в Тарском районе, которая закончилась поножовщиной. К конфликту привело отсутствие у гражданских супругов денег на продолжение застолья с алкоголем. Выпив все спиртное и не имея возможности купить еще, 62-летний мужчина стал бить сожительницу.
– В ходе семейного скандала мужчина несколько раз ударил женщину, в ответ она взяла со стола нож и нанесла ему удар в спину, – сообщили в полиции. 
Гражданская жена вызвала пострадавшему скорую помощь. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред, но сельчанин остался жив.