Омские аграрии не торопятся сеять, несмотря на хорошую погоду.

Весна 2025 года – ранняя и аномально теплая, однако этот факт не повлияет на сроки посевной кампании. В Омской области на пашню аграрии выходят, как правило, в середине мая. Сейчас лучше всего приступить к боронованию почвы, заявил директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.

– Если сейчас мы все кинемся сеять массово в апреле – начале мая, то, скорее всего, попадем под засухи, – сказал Чекусов в комментарии агентству ТАСС. – Нам нужна прохладная погода, без жары, без ураганных ветров, чтобы почва прогрелась и была увлажненная. Тогда мы нормально подойдем к посевной и нормально отсеемся.

Отметим, что ранее метеорологи говорили об аномально теплой погоде в Омской области: в этом году снег сошел с фермерских полей раньше на одну-три недели в зависимости от территориальной зоны.