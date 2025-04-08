Омск-Информ
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·Происшествия

Целый микрорайон оказался в темноте. 
По информации издания «КП-Омск» сегодня утром, 8 апреля, жители микрорайона Радуга возле ПО «Иртыш» в Ленинском округе обнаружили, что остались без света. Отключение электроэнергии произошло ночью. Микрорайон включает в себя десятки жилых домов, две школы, медицинский центр и детский сад.
– Утром мы позвонили в единую диспетчерскую службу города. Нам сказали, что электричества нет из-за крупной аварии, – сообщают омичи, проживающие в доме по улице улица Жуковского, 31.
Помимо данного адреса, без электричества остались и другие улицы, например Крыловская.
К 8:40 подача электричества в микрорайоне была частично возобновлена. Однако, как отметили в диспетчерской службе, для полного устранения неполадок потребуется примерно еще два часа.
·Происшествия

Целый микрорайон оказался в темноте. 
По информации издания «КП-Омск» сегодня утром, 8 апреля, жители микрорайона Радуга возле ПО «Иртыш» в Ленинском округе обнаружили, что остались без света. Отключение электроэнергии произошло ночью. Микрорайон включает в себя десятки жилых домов, две школы, медицинский центр и детский сад.
– Утром мы позвонили в единую диспетчерскую службу города. Нам сказали, что электричества нет из-за крупной аварии, – сообщают омичи, проживающие в доме по улице улица Жуковского, 31.
Помимо данного адреса, без электричества остались и другие улицы, например Крыловская.
К 8:40 подача электричества в микрорайоне была частично возобновлена. Однако, как отметили в диспетчерской службе, для полного устранения неполадок потребуется примерно еще два часа.