Омск-Информ
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·Общество

Жители Чкаловска рассказали об отключении фонарей на Окружной дороге.

Сегодня, 28 октября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что одна из омских улиц осталась без освещения. Так, жители Чкаловска рассказали о неработающих фонарях на участке от Окружной дороги между улицей 10 лет Октября и Космическим проспектом.

Эта дорога располагается между двух кладбищ: Ново-Еврейского и Ново-Восточного. С чем связано отключение освещение, не сообщается.

·Общество

Жители Чкаловска рассказали об отключении фонарей на Окружной дороге.

Сегодня, 28 октября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что одна из омских улиц осталась без освещения. Так, жители Чкаловска рассказали о неработающих фонарях на участке от Окружной дороги между улицей 10 лет Октября и Космическим проспектом.

Эта дорога располагается между двух кладбищ: Ново-Еврейского и Ново-Восточного. С чем связано отключение освещение, не сообщается.