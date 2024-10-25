Омск-Информ
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·Общество

Электричество дадут только через несколько часов.

Сегодня, 25 октября, в Омске отключили электричество в домах на Левобережье, сообщает телеграм-канал «Омский форум». Пятничным вечером без света остались жители более 100 домов, которые находятся на улицах Конева, Дмитриева, Крупской, Перелета и других.

Информация об отключении появилась около 19:15. По словам диспетчера «Омскэлектро», сейчас ведутся ремонтные работы. Планируется, что они завершатся к 22:00.

·Общество

Электричество дадут только через несколько часов.

Сегодня, 25 октября, в Омске отключили электричество в домах на Левобережье, сообщает телеграм-канал «Омский форум». Пятничным вечером без света остались жители более 100 домов, которые находятся на улицах Конева, Дмитриева, Крупской, Перелета и других.

Информация об отключении появилась около 19:15. По словам диспетчера «Омскэлектро», сейчас ведутся ремонтные работы. Планируется, что они завершатся к 22:00.