Медицинским работникам пришлось 7 раз вызывать на помощь сотрудников Росгвардии.
В минувшие выходные сотрудникам медицинских учреждений Омска 7 раз понадобилась поддержка сотрудников вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области. Силовики реагировали на сигналы тревоги как в больницах, так и у бригад скорой помощи.
Так, в субботу, 5 апреля, росгвардейцы получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в машине скорой помощи, находящейся в Кировском округе. По прибытии на место происшествия медики сообщили, что пациент угрожал фельдшеру физическим насилием. Испугавшись за свою безопасность, бригада решила активировать тревожную кнопку. Благодаря присутствию росгвардейцев пациент успокоился,и ему была оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение под охраной.
Важно отметить, что в последние месяцы количество тревожных сигналов от служб скорой помощи остается значительным, однако тяжесть нарушений снижается благодаря оперативному использованию тревожной кнопки медиками.