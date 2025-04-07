Омск-Информ
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·Происшествия

Сквер обустроили в прошлом году.

Сегодня, 7 апреля, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилось видео, на котором запечатлено, как четверо молодых людей уносят качели из сквера «Школьный» на улице Ермолаева.

– Оторвали качели в новом скейт-парке на Ермолаева, который построили прошлым летом, и утащили, – сообщает очевидец.

Администрация города Омска прокомментировала этот индидент.

– По данному случаю специалистами администрации Октябрьского округа направлено заявление в полицию для установления виновных лиц и дальнейшей работы. Ситуация на контроле, – заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что территория сквера стала одним из победителей конкурсного отбора инициативных проектов омичей. На ее благоустройство было потрачено около 11 млн рублей.

·Происшествия

Сквер обустроили в прошлом году.

Сегодня, 7 апреля, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилось видео, на котором запечатлено, как четверо молодых людей уносят качели из сквера «Школьный» на улице Ермолаева.

– Оторвали качели в новом скейт-парке на Ермолаева, который построили прошлым летом, и утащили, – сообщает очевидец.

Администрация города Омска прокомментировала этот индидент.

– По данному случаю специалистами администрации Октябрьского округа направлено заявление в полицию для установления виновных лиц и дальнейшей работы. Ситуация на контроле, – заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что территория сквера стала одним из победителей конкурсного отбора инициативных проектов омичей. На ее благоустройство было потрачено около 11 млн рублей.