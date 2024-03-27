Новое спортивное пространство будет расположено на улице Ермолаевой в Октябрьском округе. Его благоустройство начнут уже в апреле.

Новое спортивное пространство будет расположено на улице Ермолаевой в Октябрьском округе. Его благоустройство начнут уже в апреле.

В Омске в Чкаловском поселке начнут благоустройство нового сквера «Школьный на Ермолаева». Работы планируются уже в апреле. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, территория стала одной из победителей конкурсного отбора инициативных проектов омичей, проходившего в прошлом году.

Сквер находится между зданиями 3а и 3б на улице Ермолаева и школой № 41. Там планируют установить мини-рампу для скейтбординга, детскую игровую площадку, а также скамейки и урны. На работы потратят порядка 11 млн рублей.