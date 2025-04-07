Омские дачники опасаются потери урожая.
Омские садоводы сообщают о подтоплении еще одной территории вблизи золоотвала ТЭЦ-5. На сей раз пострадало СНТ «Радист-1», расположенное неподалеку от Сыропятского тракта.
Садоводческое товарищество связано с поселком Осташково трубопроводом, подающим воду из реки Омь. Этот трубопровод планировалось использовать для откачки воды из Осташково, но, как только начались работы, территория садоводства оказалась залита водой.
Предполагается, что часть воды сливается в канал позади СНТ.
– Воду, скорее всего, до Омки не доводят, спускают в ров рядом с нашим садоводчеством. Ров переполнен уже давно, и вода пошла в сторону дач. Каждый день затопление увеличивается! – говорится в сообщении местного жителя, размещенном в сообществе «Омск Live» социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что из регионального резервного фонда Омской области планируется выделить 50 тыс. рублей для откачки воды с территории дач в Осташково, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5.