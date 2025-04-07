Средства выделят из бюджета региона.

На сайте Министерства региональной безопасности Омской области появился проект постановления от 31 марта. Согласно документу, планируется выделить 50 тыс. рублей из регионального резервного фонда для откачки воды с территории дач в Осташково, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5.

Министерству понадобится отчитаться в течение месяца о расходовании средств. Контролировать процесс расходования поручили зампреду по безопасности Алексею Ромахину.

Ранее сообщалось, что компания «ТГК-11», которой принадлежит злополучный золоотвал, запустила аккумуляторную емкость у ТЭЦ-5. Хранилище позволит быстрее справиться с подтоплением ближайших населенных пунктов.

Для комплексного решения проблемы АО «ТГК-11» и правительство Омской области заключили соглашение о взаимодействии по проектированию и строительству систем водоотведения с территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5.

Территории в СНТ «Осташково» и ряд деревень в Омском районе топит уже второй год. ТГК-11 отчаянно судится с природоохранной прокуратурой, отказываясь признавать вино в затоплении участков.