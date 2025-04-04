Первый заместитель директора департамента архитектуры попала в любопытную юридическую коллизию.

Появились новые интересные детали уголовного дела в отношении первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяне Фроловой. Чиновницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, 20 декабря 2023 года Фролова, заранее зная о наличии нарушений проектной документации, организовала составление и подписала разрешение на строительство дома на улице Пригородной компании «СЗ Причал 55». Забивка свай под ЖК «Мирапорт» привела к тому, что соседняя многоэтажка в феврале прошлого года пошла трещинами, а также оказался под угрозой обрушения причал. 20 февраля нынешнего года Куйбышевский районный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом определенных действий до 9 апреля. По данным «Омск-информа», Омский областной суд сократил этот срок до 3 апреля.

Как уточнили редакции источники в судебных кругах, срок домашнего ареста не продлен, иных мер пресечения следствием не установлено. Контролирующим органом УФСИН России по Омской области прекращено осуществление контроля за обвиняемой. Вышла весьма любопытная юридическая коллизия.

Еще более любопытно, что назначенная с 27 июня 2023 года первым заместителем директора департамента архитектуры Татьяна Фролова так и не ушла в отставку, несмотря на наличие уголовных дел по факту строительства скандальной многоэтажки. По крайней мере, нигде публично эта информация не озвучивалась.

Саму скандальную стройку суд признал незаконной, а земли вернули государству.