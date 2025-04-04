Мужчина игнорировал продавцов и выносил из магазина слабоалкогольные напитки.

Сотрудники полиции Омского района завершили расследование дела против 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении четырех дней мужчина каждое утро приходил в магазины поселка Новоомского и открыто похищал слабоалкогольные напитки. Он игнорировал предупреждения и просьбы продавцов прекратить эти действия.

Сотрудники полиции установили личность фигуранта и задержали его. Суд по просьбе прокурора отправил обвиняемого в СИЗО.

Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. За грабеж мужчине может грозить до четырех лет тюрьмы. Ранее он уже имел судимости.