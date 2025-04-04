«Ветсанутильзавод «Кормиловский» купил предприниматель из Ижевска.

Недвижимость обанкротившегося ГПОО «Ветсанутильзавод «Кормиловский» удалось продать в форме публичного предложения на торгах. Сообщается, что завод приобрел бизнесмен из Ижевска. Денис Рудаков купил имущественный комплекс, когда цена лота снизилась до 4,6 миллиона рублей. Год назад стоимость объекта оценивалась в 56 миллионов рублей.

Иногороднему бизнесмену достались земельные участки, здания, сооружения, коммунальные сети и подъездная дорога, расположенные на территории Кормиловки.

Вероятно, завод недолго продержится в собственности нового владельца. По информации из открытых источников, ИП Денис Рудаков занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

Напомним, что «Ветсанутильзавод «Кормиловский» обанкротился летом 2023 года. Предприятие занималось переработкой биологических отходов после забоя животных.