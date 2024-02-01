Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На аукцион было выставлено имущество «Ветсанутильзавод «Кормиловский» вместе с производственным комплексом.
В Омской области на аукцион выставили имущество Кормиловского ветсанутильзавода. Аукцион был объявлен конкурсным заводоуправляющим государственного предприятия Татьяной Радионовой. 
В 16 лотов входят производственный комплекс, теплица, гараж, трансформаторная подстанция, котельная и другие здания. Также предлагается купить земельные участки. Стартовая цена всего комплекса составляет почти 56 млн рублей.
Отметим, что «Ветсанутильзавод «Кормиловский» был обанкрочен летом прошлого года. Предприятие занимается переработкой биологических отходов после убоя животных.
·Экономика/Бизнес

На аукцион было выставлено имущество «Ветсанутильзавод «Кормиловский» вместе с производственным комплексом.
В Омской области на аукцион выставили имущество Кормиловского ветсанутильзавода. Аукцион был объявлен конкурсным заводоуправляющим государственного предприятия Татьяной Радионовой. 
В 16 лотов входят производственный комплекс, теплица, гараж, трансформаторная подстанция, котельная и другие здания. Также предлагается купить земельные участки. Стартовая цена всего комплекса составляет почти 56 млн рублей.
Отметим, что «Ветсанутильзавод «Кормиловский» был обанкрочен летом прошлого года. Предприятие занимается переработкой биологических отходов после убоя животных.