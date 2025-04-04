Экологическая партия «Зеленые» и «Партия Роста» прекращают свою деятельность в регионе.

В Омске официально перестают существовать две политические партии. Процедура ликвидации регионального отделения экологической партии «Зеленые» запущено. Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ. Ликвидатором юридического лица указан Андрей Новиков, ранее занимавшийся аналогичными процессами в других регионах.

Идеология партии сосредоточена на мероприятиях по охране природы. Согласно их предвыборной программе 2016 года, партия выступала за поддержку фермерства, обеспечение населения экологически чистыми продуктами питания, внедрение новых технологий переработки и утилизации отходов, развитие альтернативной энергетики и энергоэффективности. Омское отделение было слабо представлено в регионе, никак не проявляя себя. Вероятно, с отсутствием активности и связана ликвидация объединения.

Кроме того, идет процесс ликвидации регионального отделения «Партии Роста», которую раньше возглавлял известный предприниматель Павел Кручинский.

Ранее сообщалось о закрытии омского отделения «Партии Дела».

По данным областной избирательной комиссии, в Омской области на сегодняшний день зарегистрировано 20 политических партий, включая «Зеленых» и «Партию Роста», которые пока еще официально не ликвидированы.