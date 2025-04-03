Министр экономического развития РФ считает, что у города большой туристский потенциал.
Побывавший в Омске с рабочей поездкой министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил потенциал города для развития внутреннего туризма. По словам чиновника, невозможно путешествовать по стране, минуя Омск.
– Туристический поток между восточной и западной частью страны растет, как и автотуризм. Невозможно путешествовать по стране, минуя Омск, и очень важно, чтобы здесь было комфортно, люди здесь задерживались на день-два, и это тоже двигало бы экономику Омска вперед, – сказал Решетников. – Строительство нового аэропорта снимет ограничения, которые есть, и откроет возможности для большого развития.
Губернатор Виталий Хоценко, в свою очередь, заявил о 20-процентном росте количества туристов в регион.
– Мы занимаемся развитием туристического направления, добились более 20-процентного роста. В том числе благодаря появлению таких объектов, как семейный парк развлечений «Вокруг света», «G-Drive Арена», новые гостиничные комплексы, которые значительно добавили количество приезжающих людей, – отметил Хоценко. – Кроме того, предстоят масштабные события и мероприятия, к которым нас обязывает статус молодежной столицы России в этом году и звание культурной столицы страны в следующем году.
Что касается строительства аэропорта Омск-Федоровка, о котором упомянул министр Решетников, то, по словам Хоценко, созданием инфраструктуры до аэропорта будут заниматься региональные власти. Это обязательства властей по договору концессии с инвестором строительства аэропорта, холдингом «Аэропорты регионов».