Движение станет быстрее и безопаснее.

В Омске продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, начатое в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект, который теперь реализуется в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», планируется завершить к концу 2025 года. Ход работ находится на личном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Подрядчиком проекта выступает ПАО «Ростелеком». Компания в настоящее время занимается разработкой проектов организации дорожного движения на период проведения работ по модернизации светофоров. Завершить эту стадию планируется в апреле 2025 года.

С 1 мая подрядчик приступит непосредственно к строительно-монтажным работам на 20 светофорных объектах. Помимо модернизации светофоров, проект включает в себя установку 36 радиолокационных детекторов транспорта и внедрение четырех программных модулей:

Модуль координированного управления дорожным движением.

Модуль транспортного прогнозирования и моделирования.

Модуль контроля эффективности интеллектуальной транспортной системы.

Электронный модуль комплексной схемы организации дорожного движения.

Внедрение ИТС позволит в режиме реального времени мониторить транспортную ситуацию в Омске, оперативно реагировать на пробки и управлять работой светофоров для оптимизации движения. Ожидается, что это сократит время в пути для водителей, уменьшит число ДТП и повысит общую безопасность дорожного движения.

Система также будет собирать и анализировать данные об интенсивности движения, скорости транспорта и загруженности дорог. Эта информация будет использоваться для прогнозирования транспортной ситуации и разработки мер по ее улучшению.