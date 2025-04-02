Протяженность конструкции составляет 1244 метра.

Большереченский районный суд удовлетворил исковые требования Омского межрайонного природоохранного прокурора к Большереченскому зоопарку о демонтаже металлического забора, который был возведен по периметру двух лесных участков на реке Большой, включая территорию лесопарка Победа. Протяженность конструкции составляет 1244 м.

Суть претензий – ограждение появилось без каких-либо законных оснований, земля была передана зоопарку в 2023 году для осуществления рекреационной деятельности, а не для размещения и демонстрации животных; проекты освоения таких участков их ограждение не предусматривают.

Как сообщалось ранее, Большереченский зоопарк был оштрафован за нарушения в содержании бегемота. У гиппопотама Кенига отсутствал уличный вольер определенной площади и глубины водоема.