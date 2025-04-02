Unilever в России теперь называется «Арнест ЮниРусь».

С 1 апреля российское подразделение Unilever, ранее известное как «Юнилевер Русь», было переименовано в «Арнест ЮниРус» и представило новый брендовый стиль. Этот шаг стал заключительным этапом интеграции активов международной корпорации Unilever в российскую группу компаний АО «Арнест», которая приобрела их в конце 2024 года.

Руководитель новой компании Елена Тябутова подчеркнула, что ребрендинг – это естественный результат эволюции бизнеса, открывающий перед ним новые горизонты. Ассортимент продуктов обновленного «Арнест ЮниРусь» включает популярные бренды, среди которых такие широко известные марки, как «Чистая Линия», «Черный Жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам», Tiswell, Feel moment, Camay, Cristal Purity, «Золотой Стандарт», «Магнат», Экzo, «Русский Размах», Ice Ice Movie и многие другие.

В Омске находится крупная фабрика мороженого, которой ранее владел Unilever. Теперь у нее новый собственник.