Банк предоставил кредит на сумму 1,4 млрд рублей.

ВТБ предоставил финансирование электротехническому заводу «Омскэлектротех». Размер кредитно-гарантийной поддержки составил 1,4 млрд рублей.

– Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку региональному бизнесу, используя все имеющиеся на сегодняшний момент механизмы, – сказал управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий. – Это позволяет минимизировать текущие затраты предприятий, а также помогает бизнесу задействовать дополнительные ресурсы для развития, расширения их деятельности и диверсификации производимой продукции.

Кредитные средства сроком на 8 лет направили на финансирование текущей деятельности, а также строительство производственного здания площадью 12,5 тысячи квадратных метров. Там будут изготавливать комплектующие крепежные изделия и соединительные детали.

– В условиях санкционного давления спрос на комплектующие для отечественных предприятий стратегического значения стремительно растет, – объяснил директор ООО «Омскэлектротех» Дмитрий Голованов. – Для реализации планов по запуску нового производства, а также существенного наращивания выпуска продукции мы решили привлечь внешнее финансирование. Благодаря финансовому участию банка, мы смогли построить современный завод, оснастить его передовым оборудованием, что обеспечит высокую производственную мощность и конкурентоспособность продукции.

Гарантия банка в сумме 427 млн рублей сроком до 5 лет предоставлена для обеспечения исполнения обязательств по выданному займу Фондом развития промышленности в сумме 400 млн рублей на приобретение оборудования.

Завод будет производить крепежные изделия и соединительные детали для атомной, химической, нефтегазовой и энергетической промышленности. Общий объем инвестиций превысил 1,9 млрд рублей.

Производственные мощности завода позволяют производить до 1,74 тысячи тонн продукции в год. На предприятии создадут около 200 новых рабочих мест.