Третий месяц подряд в клиническом роддоме № 6 на Левом берегу рождается значительно больше мальчиков, чем девочек.

Один из крупнейших роддомов Омска, родильный дом № 6 на Левобережье, стал «специализироваться» на мальчиках. На протяжении всех трех месяцев 2025 года в учреждении рождается значительно больше мальчиков, чем девочек.

За март в стенах роддома появились на свет 350 юных омичей. Из них 219 мальчиков и 131 девочка, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов. То же самое было в январе (220 мальчиков и 121 девочка, всего 341 новорожденный) и феврале (219 мальчиков и 120 девочек, всего 339 новорожденных). Таким образом, за первый квартал здесь родилось 1070 детей, из них 658 мальчиков и 372 девочки. Чем обусловлена столь устойчивая гендерная тенденция, пока неизвестно.

Добавим, что за первый месяц весны в Омской области появились на свет 1075 новорожденных. Мальчиков родилось 639 человек, девочек – 434. Врачи в том числе приняли роды трех двоен.